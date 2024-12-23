В преддверии новогодних праздников и пика горнолыжного сезона эксперты Агентства развития Мончегорска проанализировали интерес россиян к зимнему отдыху в Мурманской области. Результаты исследования показали, что в сезоне 2023/24 число поисковых запросов не тему горнолыжных курортов в Мурманской области выросло на 15% по сравнению с сезоном 2022/23.

«В Мурманской области снежный покров формируется в начале ноября, что позволяет горнолыжным курортам открывать сезон незадолго до наступления полярной ночи. Зимой температура воздуха в регионе стабильно держится около −15°С, что является оптимальной температурой для комфортного отдыха на горных склонах. Завершается сезон катания только в апреле, когда снег начинает таять на склонах. Благодаря продолжительному зимнему сезону, горнолыжные курорты Мурманской области могут предлагать туристам и местным жителям активный отдых длительное время, а предпринимателям, намеренным создавать новые курорты и развивать существующие это обеспечивает достойный уровень окупаемости и доходности», – отмечает Александр Поленков, руководитель направления «Бизнес и инвестиции» Агентства развития Мончегорска.

На территории Мурманской области на сегодняшний день действует 11 горнолыжных комплексов. Некоторые из них ждут значительные изменения: мастер-планом Мончегорской агломерации предусмотрено обновление спортивно-туристического комплекса «Лопарьстан» в Мончегорске.

Проект предполагает объединение лыжных и горнолыжных трасс в единый спортивный кластер с общей инфраструктурой. В качестве мест размещения будущим инвесторам предложены проекты гостиниц категории 3* на 120 номеров и спортотель категории 2* на 120 номеров. Объекты досугово-развлекательной зоны – спортивные площадки, веревочный парк и банный комплекс – станут точкой притяжения гостей не только зимой, но и в летний период.

В настоящее время на территории комплекса отсутствуют гостиницы, что создаёт определенные неудобства для туристов, особенно на фоне значительного роста турпотока в Мончегорск. В 2023 году количество посетителей города составило максимальные 58 тысяч человек, что почти втрое превышает показатели предыдущего года. Мончегорск входит в топ-5 направлений для туристов Мурманской области, которую ежегодно посещает 670 тысяч человек.