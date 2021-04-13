Мастер спорта Владимир Минеев провёл мастер-класс по смешанным единоборствам для детей подводников Северного флота

В Детско-юношеской спортивной школе гарнизона подводников Северного флота Заозерска состоялся мастер-класс по смешанным единоборствам, под руководством серебряного призера чемпионата России, победителя кубка России по тайскому боксу, чемпиона Европы, чемпиона мира по версии WKA и WAKO-Pro, мастера спорта Владимира Минеева.

В мероприятии приняли участие учащиеся спортшколы, их родители и члены сборной команды подводных сил Северного флота по рукопашному бою. Организатором выступил коренной житель ЗАТО город Заозерск в недавнем прошлом офицер-подводник капитан-лейтенант запаса Павел Авдеенко.

Заслуженный спортсмен начал мастер-класс с занятия для детей. Он показал им технику нанесения ударов и основные упражнения на разминку различных групп мышц. Также Владимир Минеев ответил на вопросы юных единоборцев и их родителей, обратив особое внимание, на целенаправленную поддержку и участие старшего поколения в спортивном образовании юных спортсменов.

Вместе с Владимиром Минеевым в гости к жителям Заозерска приехал его первый спортивный наставник Евгений Головихин, профессор, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР. Он рассказал любителям единоборств о научном подходе к тренировкам, особенностях генетики, физиологии и мышления спортсменов.

Дети подводников остались в полном восторге от общения с чемпионом и его тренером, с огромным удовольствием получили их автографы и сфотографировались на память.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, мастер-класс от Владимира Минеева для подводников прошёл более интенсивно. Учитывая уровень подготовки рукопашных бойцов подводных сил флота, основной упор чемпион по тайскому боксу сделал на технику нанесения ударов, спортивные уловки и хитрости, борьбу у стенки и как выходить из захватов. Закончилась тренировка для взрослых отработкой техники борьбы.