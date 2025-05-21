Мастера гиревого спорта определили лучших на областных соревнованиях в Кандалакше

В кандалакшском Дворце спорта состоялись областные соревнования по гиревому спорту на переходящий кубок святого благоверного Великого князя Александра Невского. В соревнованиях приняли участие порядка 30 спортсменов из Мурманска, Североморска, Оленегорска, Кандалакши и Полярных Зорь.

В мужском зачёте состязания проходили в дисциплине «толчок двух гирь от груди длинный цикл» на гирях 24 и 32 кг. Победителями в своих весовых категориях стали Алексей Мельников (Североморск), Владислав Карпов (Североморск), Александр Михалев (Оленегорск) и Юрий Колодяжев (Североморск).

Серебряные медали завоевали Павел Жара (Мурманск), Вадим Радчик (Кандалакша), Илья Донцов (Мурманск) и Александр Гумеров (Мурманск).

Бронзовые медали достались Ивану Колесникову (Кандалакша), Александру Федорову (Мурманск), Егору Дьячкову (Мурманск) и Никите Антонюку (Кандалакша).

У женщин золотые медали соревнований в своих весовых категориях завоевали Мария Иванова (Полярные Зори) и Алсу Орлова (Полярные Зори). Второе место заняли Дарья Галкина (Североморск) и Маргарита Бакунина (Кандалакша), а третье – Варвара Соловьева (Оленегорск) и Мария Морозова (Кандалакша).

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по результатам соревнований победителем командного зачёта стала команда «Гроза» из Североморска, которой также достался переходящий кубок.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/