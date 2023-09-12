Мастера клуба «Кружевница» приглашают на встречу

17 сентября в 15.00 в Отделе народного искусства и ремёсел в рамках работы выставки «Школа ремёсел приглашает…» состоится День открытых дверей: клуб «Кружевница».

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, кружево относится к области народного прикладного искусства. Художественный язык кружевных изделий чрезвычайно богат и разнообразен. Это женское рукоделие получило широкое развитие как в России, так и в других странах мира.

Всех, кто хочет приобщиться к истокам рукоделия, овладеть навыками этого изящного искусства приглашают на встречу с мастерами клуба «Кружевница». Вход свободный. (16+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457261525%2Falbum-11742142_00%2Frev