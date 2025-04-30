Мастера практической стрельбы определили лучшего на чемпионате Мурманской области

В столице Кольского Заполярья на площадке Мурманского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ состоялся чемпионат Мурманской области по практической стрельбе в дисциплине «карабин пистолетного калибра». Участниками соревнований стали порядка 20 человек, которые состязались в личном и дуэльном зачёте.

Чемпионом Мурманской области в личном зачёте стал мурманчанин Антон Беличенко. Второе место занял Андрей Назаров, а третье – Виктор Леонтьев. В дуэльном зачёте победу одержал Данил Вуколин, представляющий Мурманск. «Серебро» соревнований завоевал Максим Шестопалов, «бронзу» – Иван Решетников.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/