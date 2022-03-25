Мастера Российской академии художеств впервые проведут мастер-классы за Полярным кругом

26 марта в Ковдоре пройдут мастер-классы для юных и взрослых северян, увлекающихся живописью. Своим опытом поделятся Заслуженные художники России, выдающиеся мастера русской школы пленэров, представители Российской академии художеств Андрей Захаров, Николай Буртов, Михаил Салмов и Андрей Селенин. Они впервые приехали в Ковдор для участия в уникальном проекте «Гиперборейский травелог».

В мастер-классах примут участие дети, занимающиеся в местной школе искусств, и взрослые художники-любители Ковдора. Организаторы подготовили для участников профессиональные материалы для творчества. Лучшие работы будут выставлены на вернисаже Гиперборейского травелога наряду с работами профессиональных художников.

Организаторы отмечают, что история пленэров на Русский Север начинается с 19 века именно на Кольском полуострове. Поэтому символично, что впервые в XXI веке Гиперборейский травелог проходит в Мурманской области. Травелог – жанр, описывающий путешествие в разных видах искусства. Гиперборейский травелог позволит передать невероятную палитру красок русского Севера с помощью приглашённых для этого проекта художников.

Художники будут работать в Ковдоре несколько дней, выставка работ Гиперборейского травелога станет заметным культурным событием в Ковдоре, Мурманске, а также в Москве, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://region29.ru/2020/11/10/5faa7c7feeb6563056668482.html?from=notify?from=notify