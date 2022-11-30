Мастерицы из Колы связали около сотни пар носков для участников СВО

В городе Кола члены общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» решили внести свой вклад в помощь участникам специальной военной операции на Украине.

Уже почти месяц неравнодушные пенсионеры вяжут тёплые шерстяные носки для жителей региона, которых мобилизовали для участия в СВО. Всего пожилые члены общественной организации связали порядка сотни пар носков.

«Сейчас близка к завершению очередная партия, её передадут в пункт сбора, который открыт на базе администрации Кольского района. Напоминаю, в муниципальном образовании работают два пункта сбора вещей, необходимых для северян, призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО», - рассказал руководитель местной общественной приёмной партии «Единая Россия», глава Кольского района Андрей Малхасян.

Фото предоставлено региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».