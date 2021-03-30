Мать с сыном погибли в Оленегорске во время пожара в квартире

В вечернее время 27 марта в следственные органы СК России по Мурманской области поступило сообщение о гибели женщины и её сына, проживавших в пострадавшей от пожара квартире в доме номер 10 по улице Парковой Оленегорска.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время личности погибших установлены, ими оказались местные жители – женщина 1986 года рождения и её сын 2014 года рождения.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на восстановление картины произошедшего. С целью определения причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, для установления причин, послуживших возникновению пожара, проводится пожарно-техническая судебная экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.