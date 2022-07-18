Матчи восьмого тура чемпионата Мурманской области по футболу завершились со счётом 0:0 и 1:1

16 и 17 июля на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске и арене «Горняк» в Кировске разыгрывали 8-й тур сезона 2022 областного чемпионата по футболу.

Встреча в заполярной столице между «Арсеналом» из ЗАТО Александровска и «Олимпом» из Оленегорска завершилась со счётом 1:1. Сыграли вничью и футболисты на поле спортивно-оздоровительного комплекса «Горняк». В рамках восьмого тура здесь играли местный «Апатит» и «Кандалакша». Итог матча – 0:0.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в ближайшие выходные девятый тур сыграют команды на стадионах в Кировске, Мурманске и Ковдоре.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/