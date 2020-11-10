Материальный ущерб с должника взыскан в полном объёме

Судебные приставы взыскали материальный ущерб в размере более 420 тысяч рублей в пользу организации, пострадавшей от мошенничества.

По решению суда житель Мурманской области должен был возместить материальный ущерб, причиненный преступлением, предусмотренным ст. 159 УК РФ («Мошенничество) в размере более 420 тысяч рублей. Осуждённый в добровольном порядке ущерб не оплатил. Исполнительный документ поступил для принудительного исполнения в межрайонное специализированное отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам.

Судебный пристав надлежащим образом уведомил гражданина о возбуждении исполнительного производства и предупредил его, что в случае неуплаты в добровольный срок долга в отношении него будут применены меры принудительного взыскания, в том числе ограничение в пользовании специальным правом на управление транспортным средством. Кроме того, в рамках исполнительного производства было установлено имущество, принадлежащее должнику на праве собственности, гараж, который немедленно попал под запрет на действия по регистрации недвижимости.

Принятых мер оказалось достаточным, чтобы должник погасил материальный ущерб, причиненный преступлением, и исполнительский сбор в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, денежные средства перечислены взыскателю.