Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
Материнский капитал — хорошее подспорье для семей с детьми. С момента появления его сумма становилась больше, а спектр целевого использования — всё шире, помогая родителям решать жилищный, образовательный и другие вопросы. Специалисты hh.ru рассказывают о том, какие возможности сегодня даёт эта мера господдержки и как изменился размер выплат в 2023 году.
Цифры выше — вариантов больше
Напомним, эта федеральная мера поддержки появилась в 2007 году и сначала была адресована семьям, в которых появился второй ребёнок. Позже она стала включать и семьи с первенцем — рождённым или усыновлённым. Рос круг получателей, пересматривали и саму сумму. Первые выплаты не превышали 250 000 ₽, но цифры менялись постоянно с учётом инфляции.
В этом году маткапитал также проиндексировали — с 1 февраля:
- За первого ребёнка выплата увеличится на 65000 ₽ и составит 589500 ₽.
- За второго ребёнка станут платить на 85500 ₽ больше — 779000 ₽.
- Если в семье уже есть один ребёнок и семья получила за него маткапитал, выплата на второго вырастет на 20000 ₽ и достигнет 189500 ₽.
Хорошая новость ещё и в том, что те, кто получил госвыплату, но не успел ею воспользоваться или потратил не весь маткапитал, также могут рассчитывать на индексацию оставшейся суммы по общим правилам.
Параллельно с индексацией расширяются возможности использования маткапитала. Если раньше потратить его можно было на что-то фундаментальное, вроде покупки жилья или оплаты вуза, то летом 2022 года правительство РФ добавило к этим и другим востребованным направлениям ещё одно, тоже важное — частные образовательные услуги для детей. Теперь средствами маткапитала можно оплатить детские кружки и секции, организованные индивидуальными предпринимателями. При условии, что они работают на основании соответствующей лицензии.
Последние изменения также коснулись прав отцов — теперь они могут претендовать на выплату в случае смерти матери ребёнка, даже если она не была гражданкой России. Ранее такое право предоставлялось только в рамках гражданства РФ.
Согласно нововведениям, такая помощь будет доступна отцам двух и более детей, которые родились после 1 января 2007 года, и отцам первого ребёнка, рождённого не позже 1 января 2020 года.
Что ещё изменилось в программе господдержки семей с детьми? Стало проще:
• рефинансировать ипотеку с помощью маткапитала;
Из списка обязательных документов для Пенсионного фонда исключили справку от рефинансирующего банка, подтверждающую, что средства ушли на погашение первоначального кредита.
• купить жильё в кооперативе с участием маткапитала;
Если гарант выплаты взноса — региональная некоммерческая организация по строительству жилья, справка о правах кооператива на земельный участок, где уже начато или только планируется строительство, больше не требуется.
• оплатить образование детей маткапиталом.
Договор об оказании соответствующих услуг больше нет необходимости отправлять в Пенсионный фонд, а платить за обучение можно онлайн, без справок.
Хочу — дом строю, хочу — на пенсию откладываю
Маткапитал — это всегда возможность выбора его использования. И сегодня этот выбор довольно большой. Существует несколько вариантов, как можно потратить выплату. Рассказываем о каждом:
- Купить жильё. Используя маткапитал как первый взнос по ипотеке или очередную выплату по кредиту. По данным Минтруда, это самое популярное направление его использования с момента запуска госпрограммы — 8,2 миллиона семей сделали именно так.
- Построить или реконструировать дом. Речь не только об обычном частном жилье — за счёт сертификата также можно возвести или перестроить дом на садовом участке. Но, например, отремонтировать квартиру на маткапитал нельзя.
- Направить на накопительную часть пенсии мамы. Часть денег или всю сумму целиком можно передать в негосударственный пенсионный фонд.
- Оплатить образование детей. Это могут быть частный детский сад, школа, колледж или вуз. Важно, чтобы образовательная организация находилась на территории России, имела право обучать, а ещё — чтобы ребёнку на момент начала обучения было не больше 25 лет. 1,3 миллиона получателей маткапитала выбрали такой вариант.
- Использовать для социальной адаптации детей с инвалидностью. Материнский капитал разрешается потратить на средства и услуги, которые помогут детям с ограничениями по здоровью комфортнее ощущать себя в обществе. При этом на реабилитацию и техсредства реабилитации этот пункт не распространяется.
- Выделить из него средства на ежемесячную выплату на детей до 3 лет на второго ребёнка.
На это могут претендовать семьи с доходом не выше двух прожиточных минимумов по региону.
Получить и распорядиться маткапиталом сегодня могут:
- женщины, родившие или усыновившие второго и третьего ребёнка с 1 января 2007 года;
- женщины, родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 января 2020 года;
- отцы, если они единственные усыновители второго и третьего ребёнка с 1 января 2007 года;
- отцы, если они единственные усыновители первого ребёнка с 1 января 2020 года;
- отцы, супруги которых умерли или лишены родительских прав.
Подавать заявление, чтобы получить маткапитал, не нужно — сразу после регистрации рождения ребёнка сотрудники органов ЗАГС сами направляют информацию в Социального фонда России. По данным сайта «Госуслуги», на оформление электронного сертификата (бумажный тоже имеет юридическую силу и выдается, если необходимо) уходит в среднем 15 дней. Затем сертификат попадает в «личный кабинет» портала «Госуслуги» или Социального фонда России.