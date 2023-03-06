Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование

Материнский капитал — хорошее подспорье для семей с детьми. С момента появления его сумма становилась больше, а спектр целевого использования — всё шире, помогая родителям решать жилищный, образовательный и другие вопросы. Специалисты hh.ru рассказывают о том, какие возможности сегодня даёт эта мера господдержки и как изменился размер выплат в 2023 году.

Цифры выше — вариантов больше

Напомним, эта федеральная мера поддержки появилась в 2007 году и сначала была адресована семьям, в которых появился второй ребёнок. Позже она стала включать и семьи с первенцем — рождённым или усыновлённым. Рос круг получателей, пересматривали и саму сумму. Первые выплаты не превышали 250 000 ₽, но цифры менялись постоянно с учётом инфляции.

В этом году маткапитал также проиндексировали — с 1 февраля:

За первого ребёнка выплата увеличится на 65000 ₽ и составит 589500 ₽.

За второго ребёнка станут платить на 85500 ₽ больше — 779000 ₽.

Если в семье уже есть один ребёнок и семья получила за него маткапитал, выплата на второго вырастет на 20000 ₽ и достигнет 189500 ₽.

Хорошая новость ещё и в том, что те, кто получил госвыплату, но не успел ею воспользоваться или потратил не весь маткапитал, также могут рассчитывать на индексацию оставшейся суммы по общим правилам.

Параллельно с индексацией расширяются возможности использования маткапитала. Если раньше потратить его можно было на что-то фундаментальное, вроде покупки жилья или оплаты вуза, то летом 2022 года правительство РФ добавило к этим и другим востребованным направлениям ещё одно, тоже важное — частные образовательные услуги для детей. Теперь средствами маткапитала можно оплатить детские кружки и секции, организованные индивидуальными предпринимателями. При условии, что они работают на основании соответствующей лицензии.

Последние изменения также коснулись прав отцов — теперь они могут претендовать на выплату в случае смерти матери ребёнка, даже если она не была гражданкой России. Ранее такое право предоставлялось только в рамках гражданства РФ.

Согласно нововведениям, такая помощь будет доступна отцам двух и более детей, которые родились после 1 января 2007 года, и отцам первого ребёнка, рождённого не позже 1 января 2020 года.

Что ещё изменилось в программе господдержки семей с детьми? Стало проще:

• рефинансировать ипотеку с помощью маткапитала;

Из списка обязательных документов для Пенсионного фонда исключили справку от рефинансирующего банка, подтверждающую, что средства ушли на погашение первоначального кредита.

• купить жильё в кооперативе с участием маткапитала;

Если гарант выплаты взноса — региональная некоммерческая организация по строительству жилья, справка о правах кооператива на земельный участок, где уже начато или только планируется строительство, больше не требуется.

• оплатить образование детей маткапиталом.

Договор об оказании соответствующих услуг больше нет необходимости отправлять в Пенсионный фонд, а платить за обучение можно онлайн, без справок.

Хочу — дом строю, хочу — на пенсию откладываю

Маткапитал — это всегда возможность выбора его использования. И сегодня этот выбор довольно большой. Существует несколько вариантов, как можно потратить выплату. Рассказываем о каждом:

Купить жильё. Используя маткапитал как первый взнос по ипотеке или очередную выплату по кредиту. По данным Минтруда, это самое популярное направление его использования с момента запуска госпрограммы — 8,2 миллиона семей сделали именно так. Построить или реконструировать дом. Речь не только об обычном частном жилье — за счёт сертификата также можно возвести или перестроить дом на садовом участке. Но, например, отремонтировать квартиру на маткапитал нельзя. Направить на накопительную часть пенсии мамы. Часть денег или всю сумму целиком можно передать в негосударственный пенсионный фонд. Оплатить образование детей. Это могут быть частный детский сад, школа, колледж или вуз. Важно, чтобы образовательная организация находилась на территории России, имела право обучать, а ещё — чтобы ребёнку на момент начала обучения было не больше 25 лет. 1,3 миллиона получателей маткапитала выбрали такой вариант. Использовать для социальной адаптации детей с инвалидностью. Материнский капитал разрешается потратить на средства и услуги, которые помогут детям с ограничениями по здоровью комфортнее ощущать себя в обществе. При этом на реабилитацию и техсредства реабилитации этот пункт не распространяется. Выделить из него средства на ежемесячную выплату на детей до 3 лет на второго ребёнка.

На это могут претендовать семьи с доходом не выше двух прожиточных минимумов по региону.

Получить и распорядиться маткапиталом сегодня могут:

женщины, родившие или усыновившие второго и третьего ребёнка с 1 января 2007 года;

женщины, родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 января 2020 года;

отцы, если они единственные усыновители второго и третьего ребёнка с 1 января 2007 года;

отцы, если они единственные усыновители первого ребёнка с 1 января 2020 года;

отцы, супруги которых умерли или лишены родительских прав.

Подавать заявление, чтобы получить маткапитал, не нужно — сразу после регистрации рождения ребёнка сотрудники органов ЗАГС сами направляют информацию в Социального фонда России. По данным сайта «Госуслуги», на оформление электронного сертификата (бумажный тоже имеет юридическую силу и выдается, если необходимо) уходит в среднем 15 дней. Затем сертификат попадает в «личный кабинет» портала «Госуслуги» или Социального фонда России.