МАУ может стать одним из первых AI-native-университетов в стране

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл рабочее совещание, посвящённое развитию Мурманского арктического университета и созданию на его базе кампуса мирового уровня. С и.о. ректора вуза Марией Князевой и проректорским составом также обсудили целевую модель и опорные образовательные кластеры.

Губернатор напомнил, что кампус создаётся по поручению Президента России Владимира Путина при поддержке федерального центра в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Я благодарю за поддержку президента, правительство и главу наблюдательного совета Дениса Мантурова – первого заместителя председателя правительства. Новый кампус вуза станет центром подготовки кадров для Арктики – стратегической территории для нашей страны. Из федерального бюджета на реализацию проекта будет направлено более 14 млрд рублей. По нашей стратегии, о которой договорились, здесь появятся современные учебные корпуса, гостиница для студентов, научно-образовательный центр с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс, береговой учебно-тренажёрный центр (БУТЦ) для подготовки моряков. Первый этап БУТЦа, кстати, открыли совсем недавно и, по оценкам специалистов, это единственный центр такого уровня среди гражданских вузов. Сегодня обсудим всё, что касается процедур по корпусам, по строительству новых и приведению в порядок действующих, которые остаются в концепции», – подчеркнул губернатор.

Команда вуза представила предложения по стратегии развития.

«Все предложения основаны на программе развития, которая была разработана и утверждена на основе имеющихся достижений и стратегических возможностей университета. Мы предлагаем в том числе усилить направление цифровизации: развитие искусственного интеллекта, современных технологий, которые используются в любом из направлений, на которых специализируется вуз – это и морская академия, и биотехнологии, и другие блоки. Важно смотреть в будущее. Учитывая особую значимость задач и важность проектов, реализуемых в Арктической зоне, МАУ мог бы стать одним из первых AI-native-университетов в стране», –  подчеркнула проректор по стратегии Екатерина Калачикова.

Как пояснила и.о. ректора, AI-native университет – это принципиально новый тип университета, в котором искусственный интеллект не просто инструмент, а органическая основа самой структуры, логики обучения, партнёр в обучении, исследовании и управлении, который способен самообучаться, анализировать данные о себе, перестраивать программы, процессы и архитектуру. Это позволит формировать междисциплинарные команды и более продуктивно работать над реальными индустриальными вызовами. Кроме того, это предполагает открытую экосистему знаний, доступ у которым есть у распределенных промышленных лабораторий, городских и виртуальных пространств. Мировой опыт также говорит о растущей популярности такой модели.

«Я согласен с вами. С одной стороны, у нас серьёзные традиции, к примеру, в мореходке. Славная история, опытные преподаватели морского дела. Но важно понимать, что технологии сегодня кардинально изменились, это совершенно новый уровень, и наши специалисты должны ему соответствовать. С учетом решений президента мы активно развиваем Трансарктический транспортный коридор и его часть – Северный морской путь, и наша задача – чтобы образование здесь отвечало самым современным требованиям, мы должны быть на шаг впереди. Именно для этого закупаем современное оборудование, создаём лаборатории и кампус мирового уровня. Но главное также учить по-новому, перейти в другой технологический уклад, вместе с индустриальными партнёрами. Не отрываться от реальности, но и быстро внедрять тренды в логистике, портовой инфраструктуре, судовождении, биотехнологиях, чтобы наши специалисты все это знали и умели. Искусственный интеллект здесь может выступить хорошим партнёром, давайте обсуждать», – резюмировал губернатор.

 

 

