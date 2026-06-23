МАУ стартовала приемная кампания: открыто более 1600 бюджетных мест и более 130 направлений подготовки для очного и заочного обучения

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил, что 20 июня в Мурманском арктическом университете стартовала приёмная кампания.

«При поддержке наблюдательного совета и лично первого вице-премьера Дениса Валентиновича Мантурова мы активно работаем над развитием нашего университета. Совместно с Министерством образования и науки РФ продолжаем работу по реализации проекта студенческого кампуса, идет активная реализация проекта Арктического центра морских инжиниринговых разработок совместно с компанией S7, подписали соглашение о сотрудничестве с Федеральной медико-биологической службой о создании Учебного центра морской арктической медицины. В этом году также впервые откроем ординатуру по специальности «Терапия» для того, чтобы создать в регионе все условия для подготовки высококвалифицированных и очень востребованных медицинских кадров», – сообщил глава региона.

Он отметил, что более 1 млрд инвестиций будет в ближайшие годы направлено в развитие инфраструктуры и, что особенно важно — обновление образовательных программ и поддержку высококвалифицированных педагогических кадров.

Совместная работа правительства Мурманской области, Министерства образования и науки РФ и университета направлена на то, чтобы образование полностью отвечало технологическим вызовам и изменениям рынка труда, а университет был современным и востребованным не только в Арктической зоне, но и за ее пределами.

В МАУ открыто более 1600 бюджетных мест и более 130 направлений подготовки для очного и заочного обучения. Университет реализует 237 образовательных программ среднего и высшего образования, из которых 80% относятся к топ-20 направлениям Мурманской области.

Подробнее о приёмной кампании в МАУ рассказал проректор по образовательной деятельности Дмитрий Нестеренко.

С информацией о поступлении в МАУ можно ознакомиться по ссылке: https://mauniver.ru/abit/

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569856/#&gid=1&pid=1