МАУ вошёл в топ-10 педагогических и топ-25 технических вузов России по трудоустройству выпускников

Мурманский арктический университет подтвердил высокое качество подготовки специалистов по результатам Национального рейтинга трудоустройства выпускников.

В категории «Образование и педагогические науки» университет вошёл в топ-10, заняв седьмую позицию из 45 образовательных организаций. Это подтверждает статус МАУ как ведущего центра подготовки педагогов для Заполярья.

В оценке учитывались: доля трудоустроившихся выпускников-очников на второй год после выпуска; данные о среднемесячной медианной зарплате за второй год после выпуска.

Также заполярный университет отмечен в категории «Инженерное дело, технологии и технические науки». МАУ занял 22-е место среди 83 российских вузов. В рейтинг вошли 23 профиля — от кораблестроения и ядерных технологий до IT и робототехники. Успех МАУ отражает востребованность выпускников в высокотехнологичных отраслях Арктического региона, включая «Судостроение и морской транспорт», «Информационную безопасность», «Прикладную геологию и нефтегазовое дело», «Энергетику».

«Позиции в рейтинге — результат системной работы с индустриальными партнёрами. Мы адаптируем программы под запросы экономики Арктики, а стажировки и целевое обучение гарантируют выпускникам рабочие места», — прокомментировала первый проректор МАУ Мария Князева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548989/#&gid=1&pid=1