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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.21 17:30

Май, весна, «Велобайк»! В Мурманске открывается сезон велопроката

В субботу, 1 мая, в Мурманске открывается второй сезон городского велопроката «Велобайк». Ожидается, что количество поездок в этом году вырастет более чем в два раза. Проект реализуют правительство Мурманской области и банк «ВТБ».

В центре Мурманска установлено 10 станций велопроката по уже привычным для горожан адресам, в аренду доступны 100 велосипедов. Перед первой поездкой необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении «Велобайка», оплатить доступ на выбранный период и ввести полученный логин на электронном замке. Вернуть велосипед можно на любой станции велопроката, где есть свободные стойки. Все поездки длительностью до 30 минут остаются бесплатными при покупке доступа на сутки, месяц или сезон.

«Улучшение городской инфраструктуры, создание комфортной среды для жителей и гостей Мурманска – основная задача этого проекта. В прошлом году он показал свою высокую востребованность. Услугами велопроката для занятий спортом и просто передвижения по городу воспользовались более 20 тысяч раз. Уверен, что в новом сезоне этот показатель будет еще выше», − отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

«Мы стремимся к развитию сотрудничества с руководством региона в проектах, которые способствуют повышению качества жизни мурманчан. Кроме того, Мурманская область становится все популярнее у внутренних туристов. Безусловно, аренда велосипедов – прекрасная возможность для гостей города изучить наши достопримечательности и провести свободное время», − прокомментировал Алексей Жаренников, управляющий ВТБ в Мурманской области.

«Прошлый сезон показал, что жители города по достоинству оценили преимущества «Велобайка», среди которых современные велосипеды, доступные тарифы и удобный цифровой сервис. В этом году мы открываем сезон раньше и рассчитываем на еще более массовое использование услуг велопроката. В наших планах − более чем двукратный рост количества прокатов по сравнению с 2020 годом», − отметил президент компании «Ситибайк» Максим Акимов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Велобайк» был запущен в Мурманске в июле 2020 года и стал первым в мире общественным велопрокатом за Полярным кругом. В этом году он традиционно будет работать до конца осени.

В настоящее время сеть городского велопроката «Велобайк» действует в трёх городах России – в Москве, Мурманске и Нижнем Новгороде. Банк поддерживает проект в рамках программы «Спортивная страна».

 

 

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