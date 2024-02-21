Маяки Кольского полуострова, молекулярная кухня и химический состав северных ягод: на выставке «Россия» прошла серия мастер-классов от заполярных педагогов

В рамках Дня образования на выставке-форуме «Россия» Мурманская область представила тематические мастер-классы.

Гости стенда Мурманской области определяли состав северных ягод и листьев иван-чая, работали в лаборатории молекулярной кухни, а ещё отвечали на вопросы викторин, узнавали новые интересные факты о регионе и получали памятные подарки.

Тема химии для мастер-классов была выбрана неслучайно: на Кольском полуострове представлена вся таблица Менделеева, заполярные учёные ежегодно совершают удивительные открытия, которые помогают развитию химической отрасли и всей экономики региона.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, один из мастер-классов провёл представитель педагогической династии, учитель истории и обществознания мурманской гимназии №7 Илья Шемелов, который рассказал о маяках Кольского полуострова и о том, какими цифровыми ресурсами может пользоваться педагог при планировании краеведческих занятий.

Фото: https://gov-murman.ru