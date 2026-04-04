Майские на море: Мурманская область вошла в топ направлений на майские праздники

Ассоциация туроператоров России (АТОР) включила Мурманскую область в подборку пляжных курортов на майские праздники – наравне с Сочи, Калининградом и Дербентом.

Подборка ориентирована на туристов, которые хотят подышать морским воздухом на курортах России и имеют возможность потратить на свои желания до 100 тысяч рублей на двоих с перелётом.

Почему стоит выбрать Мурманскую область? Два моря сразу – Баренцево и Белое, живописные пейзажи и уникальные аттракции, возможность увидеть весну в Арктике.

Как уточняет региональное Министерство туризма и предпринимательства, а вдохновиться и спланировать маршрут на майские праздники в Мурманской области помогут турпортал региона «Murmansk.travel» и Туристский информационный центр Мурманской области (murmansktravel.info).

