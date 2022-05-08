Майские праздники – вместе с «Пушкинской картой»: молодых северян приглашают посетить культурные мероприятия

На майских праздниках жители Мурманской области в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить культурные мероприятия, воспользовавшись «Пушкинской картой». Купить билеты с помощью «Пушкинской карты» северяне могут с 2021 года. Тогда на карте для этого было 3 тысячи рублей. С этого года счёт карты составляет уже 5 тысяч рублей.

«Карта доступна каждому северянину в возрасте от 14 до 22 лет. Проект становится всё более популярным, на территории Мурманской области в программе участвуют 26 учреждений культуры – областные и муниципальные дворцы культуры, музеи, театры, филармония – и список этот будет расширяться. Молодые северяне уже оформили более 15 тысяч «Пушкинских карт», – рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Получить карту довольно просто, для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учетную запись, установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» в котором будет оформлена виртуальная «Пушкинская карта».

Приобрести билеты на мероприятия можно как в приложении, так и на сайте или в кассе учреждения культуры. На майские праздники учреждения культуры Мурманской области подготовили много интересного и полезного. Знакомьтесь с афишей и выбирайте самое интересное.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека приглашает северян в планетарий «Просто космос» на программы:

8 мая в 17.00 - В глубины вселенной;

8 мая в 14.30 – Вода - чудо природы;

8 мая в 13.30 - Космонавтика для детей;

8 мая в 16.00 – Зрение.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова:

8 мая в 18.00 — концерт «Музыка кино»;

10 мая в 15.00 — концерт «Дарить людям радость» ансамбля танца «Радость».

Мурманский областной театр кукол:

6 мая в 19.00 — спектакль «Эшелон»;

7 мая в 11.00 и 8 мая в 11.00 и 13.30 — спектакль «Горькая память войны».

Мурманский областной драматический театр:

7 мая – «Ты моё воскресенье» по рассказу Б. Васильева.

Драматический театр Северного флота:

8 мая в 19.00 — Спектакль «Такая долгая война».

Мурманская областная филармония:

8 мая в 17.00 — Концерт «Если б не было войны…».

Мурманский областной художественный музей ежедневно в выходные и праздничные дни:

Главное здание Мурманского областного художественного музея:

Мультимедийное пространство «Умная гостиная»;

Выставка «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков» (с 2022 года);

Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков» (с 2022 года).

Культурно-выставочный центр Русского музея:

Выставка «Скульптура XX–XXI веков»;

Мероприятие «День скульптуры в музее»;

Мероприятие «Художественные промыслы России»;

Занятие «Сюжеты из жизни. Николай Ковалев».

Отдел народного искусства и ремёсел «Школа ремёсел»:

Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…».

Мурманский областной краеведческий музей ежедневно в выходные и праздничные дни:

Обзорная экскурсия по Краеведческому музею.

Все выставки Мурманского областного краеведческого музея.

Дворец культуры г. Апатиты:

6 мая в 19.00 — Спектакль «Привет с фронта!».

Городской историко-краеведческий музей г. Полярный:

11 мая в 15.00 — Экспозиция «История города и флота».

Ежедневно в выходные и праздничные дни:

Выставка Виталия Бубенцова «Мое Заполярье».

Выставка Майи Барабицкой «Одно лето из жизни Терского берега».

Экскурсия по музею военной техники.

Экспозиция «История города и флота».

Североморский музейно-выставочный комплекс:

С 4 мая доступна выставка фотоклуба «FLASH» «Война участвует во мне» в Музее истории города и флота.

8 мая в 15:00 – Творческая мастерская в Отделе ремёсел.

До 9 мая доступны:

ХI городская выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «РОДНОПОЛИС», посвященная Дню города Североморска.

Выставка работ Александра Макарова (живопись).

Экскурсии по залам «Этих дней не смолкнет слава…» (с элементами театрализации).

Лекция «Ас асов»: П.Г. Сгибнев» в рамках цикла «Имена на карте города».

До 15 мая доступна выставка М. Тюлюновой «Цветы и другие истории» в отделе ремёсел.

Дворец культуры г. Кировск:

10 мая - Мастер-класс «Эко сумка с джинсовой аппликацией».