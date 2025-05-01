Майские праздники 2025: планы жителей Мурманской области и корпоративные традиции

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди жителей Мурманской области, чтобы выяснить, как люди планируют провести майские праздники и какие корпоративные традиции существуют в их компаниях.

Результаты показали, что в большинстве компаний Мурманской области традиций в честь майских праздников нет – 70% респондентов не отмечают эти дни совместными мероприятиями с коллегами. Тем не менее, 17% сообщили, что их коллективы организуют выезды на природу и пикники на этой и следующей неделе, а 9% участвуют в субботниках.

Спортивные состязания и благотворительные акции проводятся лишь в 3% и 1% случаев соответственно. При этом сразу 69% участников опроса из тех, у кого на работе есть майские традиции, готовы участвовать в подобных мероприятиях, что говорит о желании людей проводить время вместе с коллегами в неформальной обстановке. Это особенно востребовано среди ИТ-специалистов.

Что будут делать жители Мурманской области на майских праздниках?

Что касается самих праздников, то 34% собираются просто отдыхать – наслаждаться свободным временем с близкими или путешествовать. Однако бездельничать будут далеко не все: 13% будут продолжать работать, а 18% планируют подработку. Кроме того, 8% займутся садово-огородными работами, а 10% посвятят время своим хобби, что обычно не удаётся делать в будни. Учёба (10%), ремонт (11%) и другие занятия тоже нашли своих поклонников, но в меньшем количестве.

Интересно, что сразу 16% опрошенных хотят продлить майские праздники за счёт отпуска или отгулов: 9% отдыхали 28-30 апреля, 11% взяли выходные на 5-7 мая.

Чаще всего длинный отдых в мае планируют высший и средний менеджмент (21%). Большинство же, а именно 90%, не собираются продлевать свои выходные. Так, для многих россиян вполне хватает времени для отдыха в стандартные праздничные дни без необходимости брать дополнительные.