Майские вакансии в Мурманске с зарплатой более 100 тысяч рублей - «SuperJob»

Пришло лето! Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 24 тысячи вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. Самая высокооплачиваемая вакансия была в мае – заместитель генерального директора по производству в Калининграде с зарплатой до 170 тысяч рублей в месяц.

Индекс рынка труда составлял 0,99 пункта, т.е. рекрутинговая активность соответствовал средней активности компаний в сфере найма персонала в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За последнюю неделю мая HR-активность чуть выросла (+0,02 пункта), за месяц прирост составил 0,03 пункта. Количество вакансий за неделю увеличилось на 7%, а на отрезке в один месяц вакансий стало чуть меньше (минус 4%) — подобная динамика характерна для мая в связи с большим числом праздничных дней.

За прошедшую неделю вакансий в логистической отрасли стало больше на 11%: вырос спрос в сегментах автоперевозок и складского хозяйства. В сфере снабжения потребность в персонале увеличилась также на 11% в основном за счет таких сегментов как телекоммуникационное, электротехническое и промышленное оборудование. В промышленной отрасли спрос на персонал показывал прирост на 10%: было больше вакансий в машиностроении, энергетике, пищевой промышленности.

Больше всего в мае в Мурманске готовы были платить программисту «1С» в автомобильном ритейлере: от 140 тысяч рублей.

Также в последнем месяце весны в числе самых высокооплачиваемых в Мурманске – врачи. Так, врачу неонатологу готовы были платить от 100 тысяч рублей. Требуется высшее профессиональное образование и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) или профессиональная переподготовка по специальности наличии послевузовского профессионального образования по одной из медицинских специальностей, а также сертификат специалиста по специальности «Неонатология», без предъявления требований к стажу работы. Работодатель предоставляет полный социальный пакет, при переезде из других регионов РФ и впервые трудоустраивающимся на работу после окончания вуза возможна выплата «подъёмных» в размере 500 тысяч рублей, возможность частичной компенсации съёмного жилья в течении первого года работы, «медицинская ипотека».

Врачу-неврологу тоже предлагали немало – от 90 тысяч рублей и такую же сумму подъёмных (500 тысяч рублей) при переезде из других регионов РФ. Требуется высшее образование − специалитет по одной из медицинских специальностей, подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Неврология», сертификат специалиста по специальности «Неврология», без предъявления требований к стажу работы.

На последнем месте – начальник строительной лаборатории в стройкомпании, которому готовы платить от 80 тысяч рублей. Среди требований − строительное среднее специальное образование и опыт работы по профессии не менее одного года.

Мастеру цеха кузовного ремонта также предлагают от 90 тысяч рублей и более в региональной компании-автотрейлере. В качестве бонусов при работе по графику 5/2 работодатель готов предоставить 52 календарных дня отпуска.

Наибольший прирост спроса за месяц показали курьерские службы: вакансий стало больше на четверть (+26%). В преддверии летнего сезона оживился спрос на специалистов по маркетингу, рекламе, PR и организации мероприятий (+17%). В сфере снабжения число вакансий выросло на 14%. Транспортно-логистическая отрасль показала прирост спроса на персонал на 8%. Строительная сфера — на 6%. IT-вакансий стало больше на 5%.

Самая высокооплачиваемая вакансия мая в подборке – вакансия заместителя генерального директора по производству сети столовых в Калининграде с зарплатой от 150 до 170 тысяч рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий были в мае — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих. Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Калининграде, Брянске, Мурманске, Вологде и Калуге — вакансии врачей, которым готовы платить от 60 до более чем 100 тысяч рублей. В Иваново и Якутске в числе привлекательных по уровню дохода оказались вакансии в сфере управления персоналом: таким специалистам готовы платить от 100 или 80 тысяч рублей ежемесячно соответственно. В Комсомольске-на-Амуре среди лучших по оплате — вакансия главного бухгалтера с зарплатой 130 тысяч. рублей, а инженеру-коррозионисту там же готовы платить и вовсе от 150 тысяч рублей. В Архангельске в топе — руководители группы магазинов, которым готовы платить до 110 тысяч рублей, а в Твери — вакансия сервисного инженера, которому обещают зарплату, начиная от 80 тысяч рублей.

Мурманск