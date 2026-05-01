«Майские выходные»: 1 мая в Мурманске откроется традиционная ярмарка

1 мая в Мурманске на улице Воровского начнёт работу ярмарка «Майские выходные». Она приурочена к Празднику Весны и Труда и Дню Победы.

В ярмарочных домиках можно приобрести сувениры работы местных мастеров, блюда арктической кухни, а также отправить открытки с теплыми пожеланиями. Организаторы также подготовили тематические мастер-классы.

Павильоны ярмарки и почтовый домик будут работать: 1, 2, 3, 10 и 11 мая с 12.00 до 20.00; 9 мая - с 15.00 до 20.00.

Мастер‑классы пройдут 1, 2, 10 и 11 мая с 13.00 до 18.00, 9 мая - с 15.00 до 18.00.

В День Победы с 15.00 до 18.00 на площадке ярмарки также пройдёт спортивно-патриотическая акция.