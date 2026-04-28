Майский календарь от Гострудинспекции: настает время тепла, праздников и ярких эмоций
Государственная инспекция труда в Мурманской области - территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) по традиции подготовила трудовой календарь на последний месяц весны.
Как сообщает Гострудинспекция, в мае нас ждут длинные выходные – дважды по 3 дня: начинается месяц с Праздника Весны и Труда – отдыхать будем с 1 по 3 мая, по случаю Дня Победы отдыхаем с 9 по 11 мая.
30 апреля (предпраздничный день) — рабочий день сокращён на 1 час.
Сотрудники Государственная инспекция труда в Мурманской области напоминают нам о профессиональных праздниках в мае:
5 мая - День водолаза;
7 мая - День радио;
12 мая - Международный день медицинской сестры;
21 мая - День полярника;
24 мая - День кадровика;
25 мая - День филолога;
26 мая - День российского предпринимательства;
28 мая - День сварщика;
31 мая - День российской адвокатуры.
Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242776%2F664340e504fd2a0eb5