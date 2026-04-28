Майский календарь от Гострудинспекции: настает время тепла, праздников и ярких эмоций

Государственная инспекция труда в Мурманской области - территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) по традиции подготовила трудовой календарь на последний месяц весны.

Как сообщает Гострудинспекция, в мае нас ждут длинные выходные – дважды по 3 дня: начинается месяц с Праздника Весны и Труда – отдыхать будем с 1 по 3 мая, по случаю Дня Победы отдыхаем с 9 по 11 мая.

30 апреля (предпраздничный день) — рабочий день сокращён на 1 час.

Сотрудники Государственная инспекция труда в Мурманской области напоминают нам о профессиональных праздниках в мае:

5 мая - День водолаза;

7 мая - День радио;

12 мая - Международный день медицинской сестры;

21 мая - День полярника;

24 мая - День кадровика;

25 мая - День филолога;

26 мая - День российского предпринимательства;

28 мая - День сварщика;

31 мая - День российской адвокатуры.

