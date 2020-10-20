Мазутный отстойник у реки: мурманские эксперты ОНФ просят власти предотвратить экологическую катастрофу в Никеле

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в межрайонную природоохранную прокуратуру и к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой устранить нарушения в посёлке Никель Печенгского района, пока они не обернулись настоящей экологической катастрофой. Виной тому – мазутный отстойник, находящийся в непосредственной близости от реки.

Тревогу общественники забили после выхода в эфир сюжета на одном из региональных телеканалов и следом за журналистами выехали на место с инспекцией. Оказалось, что пробить слой мазута на поверхности водоёма не может даже брошенный с силой тяжёлый камень.

«Судя по всему, мазут сюда сливали несколько десятков лет. Чтобы законсервировать отстойник, требуются миллионы рублей. Кому захочется добровольно брать на себя такие обязательства? Рядом протекает река, а регулярные осадки, характерные для климата Заполярья, еще больше осложняют ситуацию. По сути, это прямая угроза жизни и здоровью жителей Печенгского района, не говоря уже о колоссальном вреде для окружающей среды. Мы также обратились в министерство природных ресурсов и экологии региона с просьбой как можно скорее вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для установления ответственных лиц и устранения нарушений природоохранного законодательства», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.