МЧС Донецкой Народной Республики передана пожарно-спасательная техника от Мурманской области

Вчера председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко передал МЧС ДНР пожарно-спасательную технику от Мурманской области. Ключи от бронированной пожарной автоцистерны были вручены министру МЧС ДНР Алексею Кострубицкому.

Ежедневно пожарные ДНР, выезжая на место тушения в прифронтовых районах, подвергаются повторным артиллерийским обстрелам со стороны ВФУ.

«Это первый в системе МЧС бронированный автомобиль. Он будет служить на благо людей, которые живут в обстреливаемых районах. Благодаря ему мы защитим личный состав, который едет на вызов для спасения человеческих жизней», – подчеркнул Алексей Кострубицкий.

Министр МЧС ДНР выразил слова благодарности за оказанное содействие в оснащении материально-технической базы МЧС губернатору Мурманской области Андрею Чибису, директору «Благотворительного фонда Святой Екатерины» Александру Андрееву, а также руководителю Регионального общественного фонда федеральной службы безопасности по Южному федеральному округу «Защита Отечества» Александру Полозову.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, бронированная пожарная автоцистерна станет в боевой расчёт шестой пожарно-спасательной части Донецка.

Фото: https://gov-murman.ru