МЧС России: командно-штабные учения по паводкам и пожарам стартовали в регионах

В МЧС России 18 марта под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева прошло всероссийское селекторное совещание по готовности к сезонным рискам. В нём принял участие глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков, от Мурманской области – первый заместитель губернатора Оксана Демченко, заместитель губернатора – министр юстиции Ксения Зинатуллина, заместитель губернатора – министр региональной безопасности Артем Долгов, и.о министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Дмитрий Банников.

Дмитрий Патрушев обратил особое внимание регионов на состояние гидротехнических сооружений, бесхозяйных объектов, проверку готовности ливневых систем и подмостовых пространств, работу по установлению зон затопления и их защите.

«В связи с тёплой погодой в зимний период половодье началось раньше обычного. В целом сейчас ситуация стабильная, но уже в конце марта ожидается, что уровень воды превысит критические отметки на востоке европейской части страны и на Южном Урале. В апреле сильное половодье прогнозируется в Сибири и на Дальнем Востоке. Напомню, что в текущем году на строительство и ремонт гидротехнических сооружений, а также расчистку водных объектов предусмотрено 6,5 млрд рублей», – сказал вице-премьер.

В продолжение глава МЧС России отметил, что анализ снегозапасов, предварительный прогноз весеннего половодья и пожарной опасности говорят о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. Реки в южных регионах и европейской части освободились ото льда гораздо раньше, при этом в бассейнах отдельных рек Урала, Сибири и Дальнего Востока накоплены существенные запасы воды в снежном покрове.

Для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод в Мурманской области в 2025 году запланировано 30 комиссионных осмотров водных объектов на предмет беспрепятственного пропуска вод. Напомним, что в прошлом году в период весеннего половодья фактов затопления территорий в регионе зафиксировано не было.

«В сочетании с повышением среднесуточной температуры воздуха и неравномерностью увлажнения почвы это может привести к неблагоприятным сценариям прохождения пожароопасного сезона и паводкоопасного периода. МЧС России совместно с органами государственной власти заблаговременно выполняется комплекс превентивных мероприятий. Важную роль играет получение достоверной прогнозной информации Росгидромета и ее своевременное доведение до органов управления РСЧС всех уровней. Наряду с мониторингом обстановки это позволит вовремя сосредоточить силы и средства на наиболее опасных участках», – подчеркнул Александр Куренков.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, для отработки практических действий по ликвидации возможных последствий половодья и природных пожаров в регионах стартовали командно-штабные учения. Они пройдут в два этапа под личным контролем главы МЧС России. В районы условных ЧС выдвинуты оперативные группы, силы пожарно-спасательных подразделений. Применяется инженерная и специальная техника, воздушные суда, беспилотники. С помощью системы космического мониторинга разработаны ортофотопланы паводкоопасных участков и модели развития пожароопасной обстановки. В тренировке задействованы более 48 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники.

«Действующее законодательство с прошлого года позволяет использовать имеющиеся финансовые и материальные резервы, созданные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций, на выполнение превентивных мероприятий. Вопросам наличия резервов в субъектах и готовности к их оперативному применению нужно уделить особое внимание. Также важно заблаговременно отработать вопросы эвакуации граждан, проверить готовность пунктов временного размещения. В рамках учений необходимо выявить все проблемные вопросы, выработать конкретные рекомендации», – акцентировал внимание губернаторов Александр Куренков.

Дмитрий Патрушев обратил внимание регионов на необходимость усиления контроля за исключением сельхозпалов, а также за их своевременным тушением в случае возгораний. Им также необходимо обеспечить защиту населенных пунктов, подверженных угрозе перехода природных пожаров.

«С учётом неблагоприятного прогноза необходимо сосредоточить силы и средства в наиболее пожароопасных районах. Следует максимально оперативно обнаруживать возгорания и ликвидировать их в первые сутки», – сказал вице-премьер.

В Мурманской области в течение пожароопасного сезона 2024 года на территории земель лесного фонда региона ликвидировано 102 пожара на общей площади 1243,24 га. Средняя площадь одного возгорания составила 12,2 га. Ущерб населенным пунктам, объектам экономики и их инфраструктуре лесными пожарами не причинён.

Дмитрий Патрушев поручил Минприроды и МЧС России совместно с регионами создать межведомственный штаб для мониторинга ситуации в Центральном ФО, а также на еженедельной основе контролировать ситуацию по всей России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/