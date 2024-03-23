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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.24 08:40

МЧС России опубликовало список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

МЧС России опубликовало список лиц, пострадавших в Красногорске при теракте в «Крокус Сити Холле», в нём значатся 99 человек.

Информация опубликована по состоянию на 4.00 мск на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, 84 пострадавших находятся в Москве, 15 — в Подмосковье.

Список людей, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, которых удалось идентифицировать, опубликуют в 10 часов утра 23 марта. Об этом сообщил в «Telegram-канале» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти.

Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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