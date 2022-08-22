МЧС России по Мурманской области приглашает северян испытать себя в экстремальных условиях

Главное управление МЧС России по Мурманской области приглашаем всех желающих принять участие в первом в России мероприятии по экстремальной атлетике с использованием пожарной-спасательной техники и вооружения. Эти необычные соревнования будут проходить в рамках многочисленных мероприятий спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим».

Как сообщают спасатели, только здесь вы сможете испытать на себе, что значит быть настоящим пожарным. Участникам экстремальной атлетики предстоит: снарядиться в полную экипировку пожарного; преодолеть уникальные препятствия; решить командные задачи; проявить индивидуальное мастерство.

Первые в России состязания по экстремальной атлетике с использованием пожарной-спасательной техники и вооружения состоится 4 сентября у Кольского моста в Мурманске. Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew21lmo_33neNLtXMGgO7nWu2y4yFNrrMZ-7H1przkDQMZIg/viewform

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4819148#group=group-1&photo=0