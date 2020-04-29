МЧС России приняло участие в обсуждении вопросов сотрудничества спасательных служб Баренцева/Евроарктического региона

29 апреля в онлайн-формате состоялось заседание рабочей группы Совместного комитета по взаимодействию спасательных служб Баренцева/Евроарктического региона.

В нём приняли участие представители МЧС России, в том числе Главного управления МЧС России по Мурманской области и Департамента международной деятельности, с норвежской стороны - Министерства юстиции и общественной безопасности, а также Директората по делам ГОЧС и Объединенного спасательного координационного центра Северной Норвегии, от Финляндии - Министерства внутренних дел и пожарно-спасательной службы Лапландии, шведскую сторону представляли Агентство по делам ГОЧС и администрация губернии Норботтен.

В ходе многосторонней встречи внимание уделено вопросам сотрудничества спасательных служб стран Баренцева региона, в том числе с учетом осложнившейся эпидемиологической обстановки. Кроме того, участники обсудили результаты состоявшихся в сентябре прошлого года международных учений спасательных служб Норвегии, России, Финляндии и Швеции «Баренц Рескью-2019» и перспективы будущих совместных тренировок.

Стоит отметить, что налаженное сотрудничество экстренных служб Баренцева/Евроарктического региона способствует выработке международного опыта в вопросах безопасности и координации усилий между спасателями стран-соседей.