МЧС России проведёт в Арктической зоне уникальные межведомственные учения по исследованию и ликвидации ЧС

7 и 8 сентября пройдут уникальные межведомственные учения по исследованию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях Арктической зоны. Их организует МЧС России в семи регионах страны, в том числе и в Мурманской области.

Арктическая зона России составляет более 5 миллионов квадратных километров и формирует пятую часть доходов федерального бюджета страны. Возможность своевременно предупредить и ликвидировать любую чрезвычайную ситуацию природного или техногенного характера имеет стратегическую важность.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках учений будут отработаны навыки применения сил и средств для различных сценариев ЧС: от оказания помощи морскому судну до ликвидации последствий химической аварии. Для реагирования будут использованы новейшие разработки, а также прототипы техники и оборудования специального арктического исполнения.