Меч Победы будет передан историко-краеведческому музею города Полярного

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на минувшей неделе городу воинской славы Полярному в московском Музее Победы на Поклонной горе вручили Меч Победы. Торжественную церемонию провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Этот уникальный клинок – символ героизма и мужества защитников Заполярья. Он будет выставлен в музее города Полярного. Важно, что мы передаем подрастающему поколению память о подвигах прадедов, которые защищали, обеспечивали тыл, боролись за свободу нашей страны. Именно наши духовно-нравственные ориентиры делают наш народ сильным, а страну непобедимой», —подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис напомнил, что в нашем регионе есть города, удостоенные всех трёх высших степеней отличия: Мурманск отмечен почётным званием «Город-герой», Полярный почётным званием РФ — «Город воинской славы», а в 2021 году Мончегорску присвоено почётное звание РФ «Город трудовой доблести».

«Прошу глав муниципалитетов, региональный Минкульт, комитет по туризму включить в культурные и образовательные программы маршруты посещения музеев для погружения в историю великих городов, которым присвоены почётные звания», — заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/