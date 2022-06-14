«Сад памяти» в Мурманской области: северян приглашают высадить деревья в память о погибших в Великой Отечественной войнеВыпускники Мурманской области примут участие в фестивале «Арктический берег»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.06.22 14:00

Меч Победы будет передан историко-краеведческому музею города Полярного

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на минувшей неделе городу воинской славы Полярному в московском Музее Победы на Поклонной горе вручили Меч Победы. Торжественную церемонию провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Этот уникальный клинок – символ героизма и мужества защитников Заполярья. Он будет выставлен в музее города Полярного. Важно, что мы передаем подрастающему поколению память о подвигах прадедов, которые защищали, обеспечивали тыл, боролись за свободу нашей страны. Именно наши духовно-нравственные ориентиры делают наш народ сильным, а страну непобедимой», —подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис напомнил, что в нашем регионе есть города, удостоенные всех трёх высших степеней отличия: Мурманск отмечен почётным званием «Город-герой», Полярный почётным званием РФ — «Город воинской славы», а в 2021 году Мончегорску присвоено почётное звание РФ «Город трудовой доблести».

«Прошу глав муниципалитетов, региональный Минкульт, комитет по туризму включить в культурные и образовательные программы маршруты посещения музеев для погружения в историю великих городов, которым присвоены почётные звания», — заключил губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мере Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:55«Охота на гауляйтера». Художественный сериал, 5 серия (12+)20:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)21:00«Бестселлер по любви». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Почему мурманчанам в июне выгоднее идти в отпуск, чем в мае, и как длинные июньские выходные повлияют на зарплату-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,72 рубля, доллар ослаб почти на 69 копеек-PRO Энергетику (18+)Отопительный период 2021/2022 гг. завершился в штатном режиме, аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано-PRO ЖКХ (18+)Прибраться за собой, или ЦУР фиксирует жалобы на длительные сроки устранения последствий ремонта коммунальных сетей-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Срок оформления паспорта гражданина РФ сокращается до 5 дней
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика