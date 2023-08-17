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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.23 18:00

Мечтать о красивой жизни не запретишь: 257000 рублей — средний желаемый доход москвичей на семью из трёх человек

По итогам 2022 года среднемесячная начисленная заработная плата в столице России составила 122,8 тысячи рублей. На семью из трёх человек среднестатистический москвич хотел бы иметь доход в 257 тысячи рублей в месяц. Запросы отцов семейств в среднем выше, чем женщин. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 представителей экономически активного Москвы, состоящих в браке и имеющих одного несовершеннолетнего ребёнка.

Только 2 из 100 москвичей на семью из трёх человек было бы достаточно дохода до 100 тысячи рублей в месяц. От 100 до 150 тысячи рублей хотел бы иметь каждый шестой (17%), каждый пятый считает достаточной сумму от 150 до 200 тысячи рублей (19%). На жизнь семьи из 3 человек 15% хотели бы тратить от 200 до 250 тысячи рублей, 16% — от 250 до 300 тысячи рублей Более крупные суммы называли реже: от 300 до 350 тысячи рублей удовлетворили бы каждого десятого, от 350 до 400 тысячи рублей — 7%, от 400 до 450 и от 450 до 500 тысячи рублей — по 2%. Более полумиллиона рублей в месяц хотели бы тратить на семью из трёх человек 7%.

По расчётам «SuperJob», средний желаемый доход составил 257 рублей в месяц. У мужчин запросы чуть выше: в среднем они хотели бы иметь 266 тысяч рублей на трёх человек, тогда как женщины — 246 тысяч рублей. Напомним, что для счастья москвичу нужно 260 тысяч рублей в месяц на одного! Эта сумма сравнима с желаемым бюджетом на семью из трёх человек.

Время проведения опроса: 3 июля — 11 августа 2022 года.

 

https://www.superjob.ru/research/articles/114200/257000-rublej/?utm_source=rassylka-smi&utm_medium=email&utm_campaign=20230816-rassylka-smi-24255&utm_content=-1000005-0

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