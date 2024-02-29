«Мечтай! Действуй! Побеждай!»: в Мурманской области пройдёт IX региональный чемпионат «Абилимпикс»

С 12 по 19 апреля в Мурманской области пройдёт IX региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В 2024 году чемпионат проходит под девизом «Мечтай! Действуй! Побеждай!».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, соревнования пройдут на восьми площадках образовательных организаций Мурманска, Колы, Кандалакши, Ловозера по 25 компетенциям, традиционно по трём категориям – школьник, студент, специалист.

В Год семьи в рамках деловой программы регионального чемпионата особое внимание будет уделено теме «Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов».

Зарегистрироваться на региональный чемпионат можно на официальном сайте Национального центра «Абилимпикс».

Фото: https://gov-murman.ru