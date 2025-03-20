Медаль Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За взаимодействие» II степени вручили губернатору Андрею Чибису и председателю Мурманской областной Думы Сергею Дубовому

Глава региона Андрей Чибис принял участие в конференции судей Мурманской области, в рамках которого состоялось подведение итогов деятельности судебной системы региона в 2024 году и обсуждение текущих и долгосрочных задач. В рамках мероприятия Сергей Седых вручил губернатору Андрею Чибису медаль Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За взаимодействие» II степени.

«Ваш профессионализм чрезвычайно необходим для стабильности в государстве, доверия со стороны общества, развития России. Кроме того, ваша работа принципиальна важна для Мурманской области. Мы с вами живем и служим на крайне важной для страны территории, и для её развития должно быть, в том числе, безусловное доверие к судебной власти как государственному институту», – отметил Андрей Чибис, обращаясь к участникам конференции.

Губернатор подчеркнул, что за последние пять лет в 2,5 раза увеличен объём финансирования судебного института, что позволило улучшить материальное и техническое обеспечение, создав комфортную, современную и технологичную среду для работы.

«Уверен, что это позволит вам помогать людям ещё быстрее и эффективнее. У вас важная, очень ответственная работа, ведь вы принимаете решения, влияющие на судьбу человека. Желаю вам профессионального роста, внутренней уверенности и душевного спокойствия», – сказал губернатор.

Приветствуя участников конференции, Сергей Дубовой, председатель Мурмаенской областной Думы, который принимал участие в работе конференции, отметил продуктивное взаимодействие Мурманского областного суда с региональным парламентом, в том числе, по вопросам мировой юстиции:

– В прошлом году в Думу было представлено 10 кандидатур для назначения на должности мировых судей Мурманской области, и все они были назначены. Мы также плодотворно сотрудничаем при назначении представителей общественности в квалификационную коллегию судей Мурманской области. На прошедшем 14 марта этого года заседании областной Думы в коллегию были назначены семь представителей общественности, выдвинутых Советом судей Мурманской области, Мурманским областным судом, Арбитражным судом Мурманской области, общественными организациями и высшими учебными заведениями региона. Среди них судьи в отставке, общественные деятели и представитель педагогического сообщества – все достойные кандидаты с серьёзным профессиональным опытом.

Сергей Дубовой поблагодарил судей, сотрудников и ветеранов судебных структур за постоянную работу по повышению качества судопроизводства.

Председатель Мурманского областного суда Сергей Седых выступил перед собравшимися с подробным докладом об итогах деятельности судебной системы региона и поблагодарил за качественную и продуктивную работу.

«За последние четыре года судебная система столкнулась с динамичными изменениями. И современные вызовы требуют от нас современных ответов. В фокусе внимания оказались вопросы цифровизации судопроизводства, внедрения электронных исков, онлайн-заседаний и автоматизированных систем. Стало вызовом и потребность в ускорении процессов, прозрачности судебной системы. Это заставило судейское сообщество искать баланс между соблюдением закона, давлением внешних факторов и общественными ожиданиями, введением механизмов дисциплинарной ответственности, обновлением кодекса судейской этики и усилением роли функционных коллегий. Все это шаги направлены на укрепление доверия к институт открытости правосудия», – подчеркнул Сергей Седых.

Сергей Седых вручил медаль Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За взаимодействие» II степени губернатору Андрею Чибису, заместителю губернатора – министру юстиции Ксении Зинатуллиной, председателю Мурманской областной Думы Сергею Дубовому и первому вице-спикеру регионального парламента Владимиру Мищенко..

В рамах мероприятия также состоялось награждение победителей конкурсов «Лучший суд», «Лучший судебный участок мировых судей Мурманской области», «Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь судебного заседания», «Лучшее освещение деятельности судебной системы Российской Федерации и судов Мурманской области среди печатных изданий, радио и телевизионных каналов».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ряд судей Мурманской области были удостоены ведомственных наград.

В совещании приняли участие мировые судьи, судьи районов, городских и областного судов. Также участниками совещания стали руководители силовых структур, профильного министерства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/