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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.20 13:30

Медиа-проекты Кольской АЭС – победители регионального этапа конкурса «МедиаТЭК»

Пять медиа-проектов Кольской АЭС отмечены наградами в региональном этапе VI Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций «МедиаТЭК-2020». Три проекта стали участниками федерального этапа конкурса.

В региональном этапе журналисты корпоративных СМИ Кольской АЭС были отмечены сразу в трех номинациях. Газета «Энергия плюс» стала победителем в номинации «Лучшее корпоративное СМИ». Циклы публикаций о новых, уникальных технологиях, применяемых на Кольской АЭС и Плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в номинации «Новая энергия для страны и развития ТЭК», а также серия очерков о социальной и экологической политике атомной станции в номинации «Социальная и экономическая инициатива» заняли третье место.

Медиа-проект Управления информации и общественных связей Кольской АЭС по популяризации рабочих профессий и инженерных специальностей атомной отрасли, привлечению в атомную энергетику талантливой молодежи и квалифицированных специалистов «Зона профессиональной активности» победила в номинации «Популяризация профессий ТЭК». А проект «Хроника преображения Кольского атома», посвященный освещению всех этапов продления сроков эксплуатации энергоблоков № 1, 2 Кольской АЭС, отмечен призовым местом в номинации «Новая энергия для страны».

Проекты «Корпоративная газета Кольской АЭС «Энергия плюс», «Зона профессиональной активности», «Хроника преображения атома» направлены конкурсной комиссией на федеральный тур конкурса.

«Мы открыто рассказываем о своей профессиональной деятельности, производственных достижениях наших работников, реализованных социальных программах. Кольская АЭС активно сотрудничает со средствами массовой информации Мурманской области, на атомной станции и в городе Полярные Зори еженедельно выходит газета «Энергия плюс», новости ТВ «Полярные Зори», у нас есть корпоративное радио. Очень приятно, что наша коммуникационная работа была высоко оценена профессиональным сообществом», - прокомментировал результаты конкурса заместитель директора по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Всероссийский конкурс «МедиаТЭК» проводится с 2015 года. В нем принимают участие федеральные и региональные средства массовой информации, журналисты, отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций. Основная его цель - стимулирование интереса представителей СМИ к деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса и популяризация профессии энергетика.

Подведение итогов «МедиаТЭК-2020» состоится 13-16 октября в Москве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».

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