Медиахакатон «Первые кадры»: 18 команд представили идейные разработки в формате «VK Клипы» на тему «На Севере— жить»

В Мурманске состоялся первый конкурсный день II Всероссийского студенческого медиахакатона «Первые кадры». 18 команд в формате кинопитча представили свои идеи по 7 профильным номинациям в формате «VK Клипы». Тема конкурсных работ — «На Севере — жить».

«У нас был мозговой штурм, вместе с двумя командами уже совсем скоро приступим к съёмкам, монтажу и постпродакшену роликов на заданную тематику. Уверен, что это уникальный опыт, когда на практике за несколько дней возможно сделать продукт от идеи до готового материла. И здесь нет проигравших, все уже победители, что оказались на проекте, который поможет, может быть, найти профессию мечты», — отметил эксперт проекта и режиссёр сериала «Ткачёвы на связи» на «ТНТ» Дмитрий Булейко.

По итогам кинопитча и защиты своих идей участники медиахатона подготовят видеоролики в номинациях: «музыкальный клип», «документальный ролик», «проморолик», «юмористический ролик», «анимационный ролик», «короткометражный фильм», «свободная форма». Все работы будут выполнены под руководством экспертов-наставников проекта, деятелей искусства и культуры России.

«Я очень рада попасть на проект «Первые кадры». Для меня, пока что новичка в сфере медиа, это мероприятие поможет повысить профессиональные навыки в видеопроизводстве. Эксперты и спикеры рассказывают о том, что не прочитаешь в интернете. Они делятся своим жизненным опытом в киноиндустрии и рекламе, дают практические советы. Медиапроекты увидят не только в Мурманске, но и в других регионах России. Наша задача — создать продукт, который вызовет у зрителя эмоции и интерес к «сердцу» Арктики. Я благодарна команде организаторов за прекрасную возможность создавать значимый и креативный контент в сообществе творческой молодёжи», — сказала участница проекта и студентка Волгоградского государственного технического университета Елизавета Константинова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 16 октября участники прошли образовательную программу с мастер-классами от экспертов на темы: как выбрать героя, работа с рекламным контентом, форматы видеорепортажа и креативные методики создания контента. А сегодня, 17 октября, участники и организаторы медиахакатона отправились на край земли, в Териберку.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/