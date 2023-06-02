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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.23 12:00

Медианная зарплата для сварщиков в России достигла 75 тысяч рублей. В Мурманской области они могут зарабатывать до 169 тысяч

На Мурманскую область приходится порядка 6% вакансий для сварщиков в СЗФО. В данном случае спрос на этих специалистов в Мурманской области растёт: +300% новых вакансий по сравнению с прошлым годом.

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, в каких регионах страны для сварщиков открывают самое большое количество вакансий, а также где работодатели предлагают самые высокие зарплаты.

В 2023 году российские работодатели открыли 37,2 тысячи вакансий для сварщиков, по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 18%. Наиболее высокий спрос на данных специалистов зафиксирован в Республике Башкортостан – с января по май 2023 здесь было открыто 5,4% от всех вакансий для сварщиков в России. На втором и третьем местах – Челябинская и Свердловская области (по 5%).

Из регионов СЗФО в топ-15 попал Петербург (6 место по стране по спросу на сварщиков). При этом в целом на Северо-Западе страны с начала года работодателям потребовалось более 3300 сварщиков. Это на 109% больше, чем в январе-мае 2022 года.

На Мурманскую область приходится порядка 6% вакансий для сварщиков в СЗФО. В данном случае спрос на этих специалистов в Мурманской области растёт: +300% новых вакансий по сравнению с прошлым годом.

В разрезе отраслей больше всего в сварщиках сейчас нуждаются компании из строительной отрасли, на них приходится 16% от всех актуальных в этом году вакансий. Далее – компании из направления «Металлургия, металлообработка» (12%), «Тяжёлое машиностроение» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 8%), «Автомобильный бизнес» (7%), «Услуги для бизнеса» (5%), «Добывающая отрасль» (3%) (наглядно на диаграмме).

Медианная предлагаемая зарплата для сварщиков в России в этом году достигла 75 тысяч рублей, однако, во всех регионах страны максимальные зарплатные предложения для них превышают 100 тысяч рублей.

По данным сервиса «Люди в цифрах», наиболее высокий диапазон зарплат для сварщиков зафиксирован в Ямало-Ненецком АО (123 494 - 180 000 рублей). Помимо этого, в списке регионов, где «вилка» предлагаемых зарплат начинается от 100 тысяч рублей и выше - Республика Мордовия (100 000 - 132 184 рублей), Забайкальский край (103 448 - 172 414), Республика Саха (Якутия) (114 943 - 189 655), Смоленская область (102 586 - 138 552), Астраханская область (101 149 - 172 414 рублей).

В регионах СЗФО на самые высокие зарплаты могут рассчитывать сварщики из Республики Коми (до 198000 рублей), Калининградской области (до 172000) и Мурманской области (до 169000 рублей).

Какие зарплаты предлагают сварщикам в регионах СЗФО, 2023 год (данные сервиса «Люди в цифрах»): 

Санкт-Петербург

74 000 - 114 943

Вологодская область

70 000 - 143 999

Ленинградская область

70 000 - 134 483

Мурманская область

80 000 - 169 540

Архангельская область

68 966 - 166 000

Псковская область

81 845 - 137 931

Новгородская область

80 460 - 147 126

Республика Карелия

66 379 - 146 552

Калининградская область

49 569 - 172 414

Республика Коми

109 080 - 198 851

 

Одна из причин высокого уровня зарплат для сварщиков – большая доля вахтовых вакансий, на них приходится 41% от всех предложений о работе для них, причём за год количество вакансий с «вахтой» выросло на 7%. Кроме того, работодатели предпочитают нанимать опытных специалистов – 66% вакансий предполагают наличие у кандидатов опыта от 1 до 3 лет, ещё 25% - от 3 до 6 лет, 1% - более 6 лет. И только 7% предложений доступны для кандидатов без опыта.

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