Медицина, будь здорова!

Сегодня День медика! Люди в белых халатах испокон веков являются олицетворением милосердия и сострадания, примером высокого служения на благо человека. Им доверяют самое ценное – здоровье и жизнь.

Как сообщает Т.Е. Лапин, руководитель Мурманскстата, в системе здравоохранения Мурманской области на конец 2022 года действовало 37 больничных организаций, оснащённых почти семью тысячами больничных коек. Принимали пациентов 170 амбулаторно-поликлинических организаций, 129 женских консультаций и детских поликлиник (отделений), 24 фельдшерско-акушерских пункта.

В 2022 году каждый житель Мурманской области дважды обратился в лечебные учреждения региона системы Минздрава России. В круглосуточных стационарах пролечилось около 131 тысячи пациентов, проведено 55 тысяч хирургических операций. Выездными бригадами скорой медицинской помощи была оказана помощь 190 тысячам человек.

В Мурманской области общая численность врачей всех специальностей насчитывала 3,6 тысячи человек, численность среднего медицинского персонала – 9,1 тысячи человек. Обеспеченность медицинскими кадрами в расчёте на 10 тысяч человек населения составила соответственно 55 и 137 человек.

Из общего числа врачей наибольшую долю составили специалисты терапевтического профиля – 23 %, хирурги – 13, стоматологи – 10, педиатры – 8 %. Каждый третий медицинский работник имел высшую или первую квалификационную категорию.