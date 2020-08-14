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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.20 13:00

Медицинская маска не помогла ночному грабителю

В дежурную часть отдела полиции города Оленегорска обратился представитель одной из торговых сетей с сообщением о том, что с витрины алкогольного отдела неизвестный в медицинской маске похитил две бутылки спиртного. Так же заявитель пояснил, что при попытке задержать злоумышленника, он продемонстрировал предмет похожий на газовый баллончик.

Полицейские установили, что, совершив грабеж, подозреваемый вышел из магазина, сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба, причиненного торговой точке, составила свыше 800 рублей.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении ограбления задержали и доставили в отдел полиции ранее несудимого 32-летнего жителя города Оленегорска. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал полицейским, что в ночное время целенаправленно пришел в круглосуточный магазина, чтобы похитить спиртное. Перед входом в торговый зал мужчина надел на лицо медицинскую маску, надеясь, что она скроет его лицо от камер видеонаблюдения и поможет избежать наказания.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении северянина следователем МО МВД России «Оленегорский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Максимальное наказание - лишение свободы сроком до семи лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

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