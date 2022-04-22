Медицинская помощь жителям Ёны оказывается в новом фельдшерском пункте

В селе Ёна введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерский пункт общей площадью более 70 кв. метров. Ранее в селе действовал ФАП, который был расположен в приспособленных помещениях, не соответствующих современным требованиям и нормам.

Модульный фельдшерский пункт состоит из кабинета фельдшера, процедурного кабинета, комнат персонала и помещения для хранения лекарственных средств. Строительство нового модульного фельдшерского пункта осуществлялось в рамках государственной программы «Здравоохранение» за счет средств областного бюджета на общую сумму 10,3 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, с 15 апреля в фельдшерском пункте начался приём пациентов. Фельдшер ведёт приём по установленному администрацией Мончегорской ЦРБ графику: понедельник, среда, пятница - с 15 до 17 часов.

Фото: https://gov-murman.ru