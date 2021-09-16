Медицинская помощь жителям села Краснощелье оказывается в новом ФАПе

С 10 сентября после получения необходимых разрешительных документов медицинская помощь населению села Краснощелье Ловозерского района оказывается в новом ФАПе.

Новый ФАП был построен в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Мурманской области» для обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи одном из наиболее отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.

Здесь работает кабинет приёма фельдшера, прививочный кабинет, оборудованы помещения для персонала и хранения лекарств, созданы условия для маломобильных групп населения. Кроме того, в действующем ФАПе предусмотрена двухкомнатная квартира для проживания фельдшера, сообщает региональное Министерство здравоохранения.