Мурманская область. Арктика (16+)16.09.21 14:30
Медицинская помощь жителям села Краснощелье оказывается в новом ФАПе
С 10 сентября после получения необходимых разрешительных документов медицинская помощь населению села Краснощелье Ловозерского района оказывается в новом ФАПе.
Новый ФАП был построен в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Мурманской области» для обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи одном из наиболее отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.
Здесь работает кабинет приёма фельдшера, прививочный кабинет, оборудованы помещения для персонала и хранения лекарств, созданы условия для маломобильных групп населения. Кроме того, в действующем ФАПе предусмотрена двухкомнатная квартира для проживания фельдшера, сообщает региональное Министерство здравоохранения.
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