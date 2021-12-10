Медицинские организации Мурманской области приняли участие в ярмарке вакансий в Архангельске

Мурманская область приняла участие в форуме «Ярмарка вакансий выпускников 2022 года» в Северном государственном медицинском университете в Архангельске.

В мероприятии приняли участие представители крупных медицинских организаций региона: Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, Мурманского областного клинического многопрофильного центра, Мурманской областной станции скорой медицинской помощи и Мончегорской центральной районной больницы.

Представители Мурманской области рассказали выпускникам и студентам старших курсов о своих медицинских организациях, возможностях профессионального развития и преференциях, предоставляемых в регионе приезжающим специалистам.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, по результатам встречи были достигнуты договоренности с 15 выпускниками об их подготовке в ординатуре для Мурманской области. Таким образом, в 2024 году система здравоохранения региона пополнится врачом-педиатром, врачом скорой медицинской помощи, психиатром, кардиохирургом, эндоскопистом, рентгенологами, хирургами, терапевтами, акушерами-гинекологами, анестезиологами-реаниматологами и неонатологами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430749/#&gid=1&pid=1