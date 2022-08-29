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Мурманская область. Арктика (16+)29.08.22 10:15

Медицинские организации региона готовы к подъёму заболеваемости

В целях подготовки к подъему заболеваемости COVID-19 в медицинских организациях региона заблаговременно сформирован запас лекарственных препаратов для лечения вирусных заболеваний, средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, а также дезинфицирующих средств.

Усилен санитарно-эпидемиологический режим работы медицинских организаций. В учреждениях здравоохранения обеспечено обязательное ношение масок персоналом. Заблаговременно поработана маршрутизация пациентов с ОРВИ, гриппом и COVID-19 в самих медицинских организациях.

В лечебно-профилактических учреждениях функционируют кабинеты неотложной помощи для приёма пациентов с простудными заболеваниями. Для таких пациентов организованы отдельные входы в здания поликлиник.

Кроме того, в Мурманской городской поликлинике №2 и Мончегорской ЦРБ дополнительно сформированы отдельные выездные патронажные бригады медицинского персонала для оказания помощи пациентам с COVID-19 на дому. При росте заболеваемости подобная практика будет введена и в других медицинских организациях.

Дополнительно в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина и Мурманской областной детской клинической больнице заблаговременно развернуты специализированные инфекционные койки для лечения пациентов с COVID-19. Также имеется дополнительный коечный резерв, который может быть использован при высоких цифрах заболеваемости.

С целью активного выявления COVID-19 медицинские организации проводят экспресс-тестирование при наличии медицинских показаний.

Министерство здравоохранения Мурманской области напоминает, что самым надёежным способом профилактики является своевременная вакцинация. В медицинских организациях Мурманской области в настоящее время активно проводится вакцинация и ревакцинация против COVID-19 вакциной «Спутник V». Также поступила вакцина против сезонно гриппа («Совигрипп» и «Ультрикс Квадри»).

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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