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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.22 09:30

Медицинские организации региона получили новые автомобили: на обновление автопарка в этом году направлено почти 25 млн рублей из областного бюджета

15 транспортных средств закуплено для нужд медицинских организаций в рамках государственной программы Мурманской области «Здравоохранение» за счёт средств регионального бюджета. Вчера  первый заместитель губернатора Оксана Демченко вручила ключи от 14 легковых автомобилей «Лада Гранта» и автобуса «Ивеко» руководителям медицинских организаций.

«На обновление автопарка медицинских учреждений в этом году мы направили почти 25 млн рублей. Новый транспорт – это так называемые «рабочие лошадки» в первичном звене здравоохранения. Они выполняют важную работу, которую, может быть, не всегда видно: доставляют врачей к пациентам, а иногда и помогают вывозить пациентов в медучреждения, медикаменты, на них перевозят медицинскую документацию, анализы. Автомобили позволяют приближать медицинскую помощь к жителям, в первую очередь, отдаленных населённых пунктов», – сказала Оксана Демченко.

Новые автомобили получили центральные и районные больницы Мончегорска, Североморска, Оленегорска, Ловозера, Кандалакши, Апатитов и Кировска. 

Автобус предназначен для перевозки выездных бригад мурманской областной станции переливания крови. В нем предусмотрено место для размещения оборудования и боксов с биоматериалом. Вопрос комфорта особенно актуален при выездах в отдаленные муниципалитеты, дорога в которые занимает значительное время.

«Станция заготавливает примерно 10 тонн крови в год. Примерно треть – силами выездных бригад. Бригады службы крови совершают по 2-3 выезда в неделю для заготовки крови и работы с донорами в отдаленных районах. Конечно, уровень комфорта важен для такой работы. Новый современный и экономичный автобус помогает решить и вопрос безопасной доставки крови», – уточнил министр здравоохранения региона Мурманской области Дмитрий Панычев.

До настоящего времени сотрудники станции переливания крови использовали два небольших, устаревших и изношенных автобуса. Приходилось направлять и грузовой и пассажирский транспорт в одну поездку, так как крупное оборудование не могло уместиться в автобус с медиками. Вопрос о замене автобуса прозвучал на торжественном мероприятии к ежегодному Дню донора. Обеспечить современным автотранспортом станцию пообещал губернатор Андрей Чибис. Из областного бюджета на его покупку выделили 9,6 млн рублей. 

Всего за последние три года для медицинских учреждений закуплено 121 транспортное средство, включая автомобили скорой медицинской помощи. В результате обновления автопарка на линию выходят машины сроком эксплуатации не старше 5 лет.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения приобретено 12 автомобилей для трех медицинских организаций на сумму более 12 млн рублей. По словам министра здравоохранения, эти автомобили для нужд медицинских учреждений отправлены на службы в больницы Кандалакшского и Кольского районов, Печенгского округа. Так, благодаря и федеральному проекту увеличивается доступность первичной медпомощи в регионе, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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