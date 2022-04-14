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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.22 17:00

Медицинские организации региона приняли участие в ярмарке вакансий Северного государственного медицинского университета

Делегация Мурманской области приняла участие в ярмарке вакансий, распределении выпускников и студентов старших курсов Северного государственного медицинского университета (г.Архангельск). Регион был представлен Мурманской областной клинической больницей им. П.А. Баяндина, Мурманским областным клиническим многопрофильным центром, Мурманской городской поликлиникой №2, Мурманской областной детской клинической больницей и Мурманской областной станцией скорой медицинской помощи.

На встрече с «целевиками» и выпускниками вуза представители медицинских организаций рассказали о перспективах работы в нашем регионе, готовых рабочих местах для «целевиков» и предоставляемых врачам преференциях при трудоустройстве в Мурманской области. Наиболее частым вопросом, звучавшим от студентов, был вопрос о предоставлении жилья.

В ходе мероприятия представители медицинских организаций региона заключили более 20 предварительных договоров, в том числе 4 на подготовку врачей скорой медицинской помощи по программам «целевой» ординатуры.

По окончанию обучения по программам «целевой» ординатуры Северного государственного медицинского университета в сентябре 2022 года в Мурманский областной клинический многопрофильный центр, Центральную районную больницу ЗАТО г. Североморск и Мурманскую областную клиническую больницу им. П.А. Баяндина придут на работу врачи следующих специальностей: анестезиолог-реаниматолог, невролог, рентгенолог, акушер-гинеколог, кардиолог и терапевт.

В настоящее время на всех курсах Северного государственного медицинского университета проходят целевую подготовку для Мурманской области 56 человек.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, 26 апреля представители медицинских организаций Мурманской области посетят аналогичное мероприятие в Петрозаводском государственном университете.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/nsmu29?z=photo-128848078_457245360%2Falbum-128848078_283614890

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Последние комментарии

Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается реконструкция здания одного из старейших образовательных учреждений областного центра – школы №1
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