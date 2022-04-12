Медицинские организации региона возобновили профосмотры и диспансеризацию населения

Медицинские организации Мурманской области возобновили профосмотры и диспансеризацию населения.

«Проведение профилактических мероприятий, с учётом улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции в Мурманской области, было возобновлено с 25 марта», – напомнил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

В проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотрах, углубленной диспансеризации граждан в 2022 году участвуют 18 медицинских организаций. Записаться на диспансеризацию можно через регистратуры поликлиник по месту жительства, в том числе через call-центры, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на региональном портале reg.polarmed.ru.

Узнать более подробную информацию о проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотрах, а также способах записи, можно на сайтах медицинских организаций.

Министерство здравоохранения Мурманской области напоминает о важности прохождения своевременных профилактических осмотров и приглашает жителей региона пройти необходимые обследования.