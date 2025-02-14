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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.25 10:00

Медицинские работники Мурманской области осваивают цифровые технологии для заботы о здоровье жителей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске состоялся практический семинар в рамках программы по развитию арктической медицины, направленной на дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями во всех поликлиниках Кольского Заполярья. Программа, инициированная губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и реализуемая совместно со «Сбером» с применением гаджетов и технологий «СберЗдоровья», направлена на увеличение продолжительности и повышения качества жизни.

«По поручению губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса и в рамках стратегического плана «На Севере – жить» мы вместе со «СберЗдоровьем» направили значительные усилия на развитие арктической медицины. Ключевым шагом стало внедрение системы дистанционного мониторинга здоровья жителей Мурманской области как возможным элементом стандарта арктической медицины. Мы убеждены, что этот подход, ориентированный на персонализацию и точечность, позволит нам сохранить высокое качество медицинской помощи, к которому мы стремимся, и выгодно отличит Мурманскую область, как регион Арктической зоны РФ, от других субъектов. Наша задача на этом семинаре – предоставить медицинским специалистам актуальную информацию и инструменты для повышения эффективности их работы», – рассказал Сергей Чуксеев, заместитель министра регионального здравоохранения.

Среди причин заболеваемости населения нашего региона ведущие позиции занимают заболевания сердечно-сосудистой системы – их доля достигает 13,8%. Также распространены эндокринологические заболевания, такие как сахарный диабет 2-го типа, который в данный момент числится в списке хронических болезней у более чем 22 тысяч пациентов. Что касается детского населения, то наиболее распространены болезни ЛОР-органов, в особенности отиты.

Особенные климатические условия увеличивают вероятность перехода этих заболеваний в хроническую форму и возникновения осложнений у детей. Ежегодно фиксируется свыше 16 тысяч случаев отита.

Программа по развитию арктической медицины позволит нормализовать состояние пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, снизить риски развития осложнений, сократить количество случаев потери работоспособности, госпитализации и вызов скорой помощи. 

Врачи будут наблюдать за состоянием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом II типа, отслеживая давление, пульс и уровень сахара в крови различными способами: с помощью умных устройств, личных гаджетов или автоматизированных звонков. Для таких пациентов предусмотрен расширенный перечень исследований для выявления сопутствующих заболеваний. Детей с частыми отитами будут наблюдать с помощью умных камер «СберЗдоровья», передающих изображения ЛОР-органов для удалённых осмотров. Программа предусматривает участие пациентов при наличии медицинских показаний, а решение о включении в нее будет приниматься лечащим врачом.

В рамках программы лечащие врачи в случае отклонений от нормы в предоставленных данных будут связываться с наблюдаемым пациентами, чтобы корректировать терапию с целью стабилизации состояния или применять экстренные меры, например, рекомендовать вызвать скорую помощь.

«Прежде чем приступить к реализации проекта, мы провели тщательный анализ, основываясь на формировании стандарта арктической медицины. Оценив техническую готовность региона, мы убедились в благоприятных условиях для успешного внедрения дистанционных технологий», – отметил Виктор Бабиков, директор по развитию дистанционного мониторинга пациентов в субъектах России.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация проекта выявит влияние факторов особой климатической зоны на показатели здоровья и формирование новых лечебно-диагностических подходов для включения в стандарт медицины в Арктической зоне.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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