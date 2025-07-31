Медицинские работники Мурманской области теперь могут менять место работы без утраты компенсационных выплат

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе меняются условия предоставления компенсационных выплат. Теперь медицинские работники, занятые на квотируемых рабочих местах, могут один раз сменить основное место работы без потери ранее предоставленной единовременной компенсационной выплаты.

Сохранение выплаты возможно при согласовании перевода с руководством медицинской организации и региональным Министерством здравоохранения. Изменение места работы допускается в пределах одной организации (между её подразделениями) или при переходе в другую медицинскую организацию области на аналогичное квотируемое рабочее место.

Размер выплаты должен соответствовать сумме, которую работник получал изначально для соответствующей категории населённого пункта и должности.

Для перевода необходимо направить в министерство обоснованное ходатайство руководителей медицинских организаций и личное заявление работника. После согласования заключается новый трудовой договор (или дополнительное соглашение к действующему договору при смене подразделения), а также оформляется дополнительное соглашение с министерством о сохранении обязательств. Решение о переводе или отказе фиксируется правовым актом ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551142/#&gid=1&pid=1