Медицинские работники региона подвели итоги года

Вчера в традиционном заседании коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы Лена Лукичева и Евгений Тарбаев, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, руководители учреждений здравоохранения и страховых компаний.

Приветствуя участников заседания, Сергей Дубовой отметил:

— Ваш труд, значим и важен для всех жителей Мурманской области без исключения, поскольку напрямую связан с жизнью и здоровьем людей. Вы знаете, что о качестве работы здравоохранения северяне судят, не по данным статистики, а по возможности получить качественную и своевременную медицинскую помощь.

Парламентарий заострил внимание на том, что вопросы кадрового обеспечения, оснащения и ремонта учреждений здравоохранения, модернизации медицинского оборудования всегда находится в зоне внимания депутатов, в том числе, при обсуждении и принятии главного финансового закона области.

Спикер поблагодарил медработников региона за нелегкий труд, требующий колоссальной физической и моральной стойкости, чуткости и внимания к пациентам, пожелал дальнейших успехов в благородной деятельности, а также вручил награды регионального парламента.

Почётных грамот Мурманской областной Думы удостоены фельдшер скорой медицинской помощи выездной бригады скорой медицинской помощи областной станции скорой медицинской помощи Людмила Попова и заместитель главного врача по медицинской части областной детская клинической больницы Дарья Пушкарева.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31579/