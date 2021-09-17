Медицинские работники учреждений здравоохранения получат выплаты за вакцинацию взрослого населения от коронавируса
Минфин Мурманской области сообщил, что по распоряжению правительства России регион получит из федерального бюджета 72,6 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против коронавирусной инфекции, за дополнительную нагрузку.
«Средства также направят на оплату расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты. Минздрав региона уже подготовил проекты постановлений Правительства Мурманской области для реализации федерального нормативного правового акта», – сообщили в профильном ведомстве.
Минюст Мурманской области разъяснил, что размер выплаты рассчитан исходя из 200 рублей за каждого вакцинированного. Эту сумму увеличат на районный коэффициент и процентную надбавку для северных районов.
Профинансируют также повышение размера отпускных и страховые взносы.
Общие правила установило правительство РФ. Конкретный порядок определят регионы.
Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, по общим правилам выплаты положены работникам медицинских организаций, подведомственных региональным органам здравоохранения. По согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, медицинские организации принимают локальный акт, в котором предусматривают перечни подразделений и должностей работников, которые участвуют в вакцинации, размер и срок выплаты.
Деньги выделят за период вакцинации с 27 августа до 31 декабря текущего года.