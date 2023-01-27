Медицинские шаттлы начали курсировать по пяти дополнительным маршрутам

С этого года в Мурманской области медицинские шаттлы курсируют по пяти дополнительным маршрутам. Всего в регионе шаттлы выполняют рейсы по девяти маршрутам.

Проект «Медицинские шаттлы» был запущен в регионе по поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить». Специально выделенные трансферы функционируют на регулярной основе для пациентов по предварительной записи на консультацию врача или необходимое обследование.

Ранее были организованы медицинские шаттлы по маршрутам: Ковдор-Мончегорск-Ковдор; Печенгская ЦРБ-МОКБ им. П.А. Баяндина-Печенгская ЦРБ; ЗАТО г.Видяево-Кола-ЗАТО г.Видяево; Зеленоборский-Кандалакша-Зеленоборский. Услугами медицинских шаттлов в 2022 году воспользовались около 2 тысяч человек.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, с этого года начали действовать ещё пять дополнительных маршрутов: Ловозеро-Ревда-Оленегорск-Ревда-Ловозеро и Ловозеро-Ревда-Мурманск-Ревда-Ловозеро (каждую 1 и 3 среду месяца); Алакуртти-Кандалакша-Алакуртти (каждый 1 и 3 четверг месяца); Зареченск-Кандалакша-Зареченск (каждый 2 четверг месяца), а также Умба-Кандалакша-Умба (каждый 1 и 3 вторник месяца).

Подробную информацию о рейсах медицинских шаттлов можно получить на сайтах медицинских организаций.

Фото: https://gov-murman.ru